В Ленобласти выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе 2052 заболевших.

По состоянию на понедельник, 18 мая, в Ленинградской области обнаружено 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наличие болезни подтвердилось у жителей Бокситогорска, Пикалево, Бора, Волосово, Бегуниц, Сумино, Курковиц, Курска, Вруди, Большая Вруды, Всеволожска, Сертолово, Янино-1, Выборга, Победы, Ольшаников, Ильичево, Красносельского, Гатчины, Сиверского, Пудомяг, Орлино, Малого Верево, Ляд, Коммунар, Дружной Горки, Бугров (Гатичнский район), Кингисеппа, Кошкино, Луцка, Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, Приладожского, Киришей, Тервеничей, Новоселья, Русско-Высоцкого, Лаголово д. Мухоловки, Нижней Бронки, Глобиц, Виллози, Луги, Саперного, Овсища, Тихвина, Никольского, Тарасово, Коркино.

На данный момент в 47-ом регионе насчитывается 2052 заболевших. Выздоровели 697 человек, умерло 8.

Ранее мы рассказали о том, что названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV