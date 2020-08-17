В Ленобласти выявили 88 новых случаев коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор опубликовал статистику по COVID-19 за 6 июня.

Оперативный штаб мониторинга распространения коронавирусной инфекции в Ленинградской области опубликовал обновленные данные по новым выявленным случаям COVID-19 в регионе. За воскресенье, 6 июня, зарегистрировали 88 новых случаев вируса. С начала пандемии в 47 регионе официально зафиксировано уже 45875 заболевших и 42525 выздоровевших.

Самые крупные вспышки COVID-19 за последний выходной день в области отмечены в Тихвине - 6 случаев, Луге - 5 случаев, Выборге - 4 случая, Всеволожске - 11 случаев, Кудрово - 5 случаев. В различных населенных пунктах области продолжают выявлять по 1-3 новых случая регулярно. Эксперты предупреждают, что нерегистрируемая ковид-статистика в Ленинградской области может быть значительно тревожнее и призывают к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и коронавирусных ограничительных мер.

В "красной зоне" с наиболее серьезными ограничениями ввиду ухудшевшейся обстановки с коронавирусом продолжают оставаться 7 районов - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

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