В Ленобласти выпало почти 10 см снега

По словам главного синоптика Петербурга Колесова, температура воздуха в городе опускалась ниже отметки в минус 1 градусов.

Минувшие сутки в Петербурге и области стали самыми снежными. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Так, в Ленинградской области высота снега достигла 9 сантиметров. По словам главного синоптика Петербурга Колесова, температура воздуха в городе опускалась ниже отметки в минус 1 градусов. Эксперт пообещал, что сейчас в городе будет спокойная погода – все благодаря антициклону. При этом в Петербурге может светить солнце, и при этом также идти снег.

Ранее в Ленобласти 17 ноября в большинстве районов пройдёт снег. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

Фото: Piter.tv

