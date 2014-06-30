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В Ленобласти выпало почти 10 см снега
Сегодня, 19:50
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В Ленобласти выпало почти 10 см снега

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По словам главного синоптика Петербурга Колесова, температура воздуха в городе опускалась ниже отметки в минус 1 градусов.

Минувшие сутки в Петербурге и области стали самыми снежными. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. 

Так, в Ленинградской области высота снега достигла 9 сантиметров. По словам главного синоптика Петербурга Колесова, температура воздуха в городе опускалась ниже отметки в минус 1 градусов. Эксперт пообещал, что сейчас в городе будет спокойная погода – все благодаря антициклону. При этом в Петербурге может светить солнце, и при этом также идти снег.

Ранее в Ленобласти 17 ноября в большинстве районов пройдёт снег. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: колесов, леус, погода, синоптик, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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