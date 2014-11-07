В Ленобласти выбрали лучшие проекты по предоставлению бюджета для граждан

В Правительстве Ленобласти вручили награды молодым победителям конкурса "Бюджет для граждан".

В Правительстве Ленинградской области прошло вручение наград создателям лучших проектов для участия в региональном конкурсе "Бюджет для граждан", задачей которого является выявление и распространение оптимальной практики формирования бюджета публично-правового образования, в открытом и доступном для граждан рассказывающей об управлении общественными финансами. Организатором конкурса является Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В 2021 году в конкурсе участвовали 16 проектов.

В номинации "Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации" победил проект "Что, где в Ленобласти?" студентов СПбГЭУ. В номинации "Бюджет для граждан в картинках" победили проекты "Бюджет города Гатчины на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", "Бюджет города Гатчины на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" студенток Государственного института экономики, финансов, права и технологий и проект "Бюджет МО "Выборгский район" Ленинградской области" студентов СПбГЭУ.

В номинации "Лучший проект местного бюджета для граждан" среди юридических лиц" победил проект "О бюджете МО "Кингисеппское городское поселение" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Комитета финансов администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район".

В номинации "Лучший видеоролик о бюджете" среди физических лиц победил проект "<Благополучие", который создали Маюкова Светлана и Андреев Игорь.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти