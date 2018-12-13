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В Ленобласти выберут столицу на 2020 год
Вчера, 17:56
1697
KaterinaKono13

В Ленобласти выберут столицу на 2020 год

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Итоги голосования будут известны в августе, их огласит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Правительство 47 региона официально открыло конкурс на звание столицы Ленинградской области в 2020 году. Заявки на участие представители округов начали подавать уже сегодня, пятнадцатого мая. 

Итоги голосования будут известны в конце лета - в августе, их огласит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Стать участниками конкурса и побороться за звание столицы региона могут абсолютно все представители округов. 

"Ожидаем ярких презентаций о том, какие улучшения местная власть предлагает в столице-2020 для пользы жителей и на радость гостям торжеств", — отметил вице-губернатор региона Сергей Перминов.
Теги: ленобласть, новости ленобласти, столица ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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