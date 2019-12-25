В Ленобласти в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом и гололедица

Воздух будет холодным – не выше +6 градусов.

В Ленобласти в воскресенье, 18 октября, повеет зимой: специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют мокрый снег и даже гололедицу. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Ночью на западе области ожидаются небольшие дожди, днем осадки пройдут уже в большинстве районов. В некоторых из них – еще и с мокрым снегом. Дороги местами скуёт гололедица, ветер подует с юго-запада и юга со скоростью до 9 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до -1 градуса, на востоке области – до -4 градусов. Днем воздух будет не теплее +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС