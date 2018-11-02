В Ленобласти в рамках эксперимента ремонтируют дороги по новой технологии

Стоимость эксперимента по укладке особо прочного асфальта составила 178 миллионов рублей.

В Ленинградской области на трассе "Огоньки – Стрельцово – Толоконниково" провели укладку особо прочного асфальта. Вместо традиционной укладки специалисты применили метод объемного проектирования или superpave.

Главная особенность технологии заключается в том, что состав подбирают в лаборатории специально для конкретной дороги, учитывая особенности климата и поток машин. Для такой укладки используют смесь смесей щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-19, адаптированной к условиям среды. В рамках эксперимента им выложили 1 километр трассы.

Состав ЩМА-20 отличается более каменистой основой. Благодаря этому асфальт может служить дольше, чем обычное покрытие. Этим составом планируют уложить 13 километров на экспериментальном участке.

Предусмотрена на этой дороге укладка верхнего слоя ЩМА-20, но также укладка производится по технологии superpave. Это смеси, которые наиболее устойчивы к трещинообразованию и износу, они неплохо себя в лабораторных условиях зарекомендовали. Илья Банников, заместитель директора ГКУ "Ленавтодор"

Эту технологию впервые применили на дорогах Ленобласти, обычно покрытие используют на федеральных трассах. Такой же асфальт уже проложен в Петербурге на участке КАД и на Свердловской набережной. Процесс укладки контролируют эксперты дорожной лаборатории Асфальто-бетонного завода и "Ленавтодор".

Протяженность дороги 13,2 метра, стоимость контракта – 178 миллионов рублей, там и трубы, и автобусные остановки в том числе. В отличие от обычного асфальта это на 10 процентов дороже. Илья Банников, заместитель директора ГКУ "Ленавтодор"

Как обещают специалисты, дорога с подобным покрытием прослужит 5 лет, обычный асфальт держится 4 года. За экспериментом будут наблюдать 2 года. Если асфальт хорошо сохранится, такие дороги могут заменить привычное асфальтобетонное покрытие, универсальное для всех регионов.

Видео и фото: Piter.TV