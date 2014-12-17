В Ленобласти в пятницу ожидается до +10 градусов тепла

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В пятницу, 18 марта, в Ленобласти ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут -4…-9 градусов ниже нуля. Местами температура опустится до -15 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.

Направление ветра южное, его скорость составит 1-4 метра в секунду, днем он усилится до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС", pixabay