В Ленобласти в ночь на среду ожидается гололёд

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Среда, 18 ноября, для жителей Ленинградской области начнется с сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России по Ленобласти.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами мокрый снег. Скорость южного ветра ночью будет до 11 метров в секунду, а днем – до 8. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, а днем столбик термометра покажет до +8 градусов. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в среду.

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