МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в среду

На дорогах местами гололедица.

Во вторник, 17 ноября, региональное управление МЧС предупреждает горожан об усилении ветра завтра, 18 ноября.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в среду ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 22 м/с. На дорогах местами возможна гололедица. Спасатели просят петербуржцев быть внимательными и осторожными.

Напомним, что по 12-бальной шкале Бофорта такие порывы считаются штормовыми и оцениваются в 9 баллов. Ветер может нанести небольшие повреждения зданиям, например, сорвать черепицу с крыш домов. При таком ветре ломаются ветви деревьев, падают двухметровые заборы из листового металла.

Ранее мы писали, что в Петербурге во вторник пойдет мокрый снег.

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