В Токсово в морге найдены порядка 70 замороженных трупов

Такое количество незахороненных тел считается аномальным.

В морге Всеволожского района Ленинградской области во время проверки комитета по здравоохранению были обнаружены десятки незахороненных тел в рефрижераторе на улице. Об этом рассказал 47news.

В морг в Токсово приехала проверка из Комздрава и Бюро судмедэкспертизы. Во время проверочных мероприятий специалисты нашли около 70 незахороненных тел.

Тела обнаружены в вагончике на территории морга, оборудованном как рефрижератор. Такое количество незахороненных тел считается аномальным. Подробности уточняются.

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