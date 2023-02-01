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В Токсово в морге найдены порядка 70 замороженных трупов
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Токсово в морге найдены порядка 70 замороженных трупов

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Такое количество незахороненных тел считается аномальным.

В морге Всеволожского района Ленинградской области во время проверки комитета по здравоохранению были обнаружены десятки незахороненных тел в рефрижераторе на улице. Об этом рассказал 47news.

В морг в Токсово приехала проверка из Комздрава и Бюро судмедэкспертизы. Во время проверочных мероприятий специалисты нашли около 70 незахороненных тел.

Тела обнаружены в вагончике на территории морга, оборудованном как рефрижератор. Такое количество незахороненных тел считается аномальным. Подробности уточняются.

Фото: pxhere

Теги: морг, тела
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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