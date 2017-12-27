В Ленобласти в городе Отрадное были найдены снаряды времён войны

Сотрудники Росгвардии обследовали немецкие мины времен войны, обнаруженные у заброшенной железнодорожной ветки.

Сегодня накануне в дежурную часть Главного управления Росгвардии по СПб и Ленобласти поступи звонок с информацией о том, что возле заброшенного железнодорожного пути вблизи станции Пелла в городе Отрадное при вывозе мусора были обнаружены два предмета, похожие на снаряды времен войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПБ и ЛО.

На место находки после полученной информации прибыла инженерно-техническая группа ОМОН ГУ Росгвардии.

Проведя анализ предметов, специалисты установили, что это две немецких мины калибра 81 мм времен Великой Отечественной войны, которые в свое время не прошли канал ствола и находились в состоянии сильной коррозии, у одной из них оказался поврежден взрыватель.

Отметим, что снаряды представляли реальную опасность, поэтому были оставлены на месте находки под охраной полиции, чтобы в дальнейшем передать саперам, а после чего уничтожить их на полигоне.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПБ и ЛО