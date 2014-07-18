В Ленобласти в аварии с Volkswagen погиб пассажир "мопеда"

"Мопед" был без опознавательных световых приборов.

В ночь на понедельник, 25 июля, на трассе Кемполово — Выра в Ленобласти в аварии погиб молодой человек. Volkswagen Transporter столкнулся с двухколесным транспортным средством, передают "Невские новости".

По предварительной информации, водитель иномарки на неосвещенном участке дороги наехал на двухколесное ТС (предполагается, что это был мопед). "Мопед" был без опознавательных световых приборов. После столкновения 19-летнего водителя госпитализировали, а его 21-летний пассажир погиб.

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Фото: Piter.tv

