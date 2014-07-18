  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в аварии с Volkswagen погиб пассажир "мопеда"
Сегодня, 21:55
53
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в аварии с Volkswagen погиб пассажир "мопеда"

0 0

"Мопед" был без опознавательных световых приборов.

В ночь на понедельник, 25 июля, на трассе Кемполово — Выра в Ленобласти в аварии погиб молодой человек. Volkswagen Transporter столкнулся с двухколесным транспортным средством, передают "Невские новости". 

По предварительной информации, водитель иномарки на неосвещенном участке дороги наехал на двухколесное ТС (предполагается, что это был мопед). "Мопед" был без опознавательных световых приборов. После столкновения 19-летнего водителя госпитализировали, а его 21-летний пассажир погиб. 

Ранее Piter.tv публиковал видео пожара ранга №1-БИС, который тушили на Днепропетровской улице.

Фото: Piter.tv
 

Теги: volkswagen, авария, мопед
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии