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В Ленобласти увеличились случаи смертельного травматизма на производствах
Сегодня, 20:48
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В Ленобласти увеличились случаи смертельного травматизма на производствах

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Антилидером по производственному травматизму называют Всеволожский район.

В Ленобласти на производствах был отмечен рост несчастных случаев со смертельным исходом, хотя в целом за год производственный травматизм снизился.

В прошлом году на работе травмировались 320 человек, что на 2,1% меньше итогов 2020 года. В то же время увеличилось число смертельных случаев на рабочих местах – за аналогичный период зафиксировали 21 прецедент.

Чаще травмируются на обрабатывающих производствах (44%), агропромышленных (15%) и стройках (10%).

Антилидером по травматизму стал Всеволожский район, а самый высокий риск получить травму в Тихвинском районе – за год из тысячи специалистов травмы получают в среднем двое. 

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, смертельный травматизм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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