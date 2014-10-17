В Ленобласти увеличили действие сертификата переболевших ковидом до года

Горожане, переболевшие коронавирусом, в течение года могут посещать посещать кафе и рестораны, кинотеатры, фитнесс-центры, стоматологии, спортивные мероприятия и театры.

В четверг, 23 декабря, В Ленинградской области действие сертификата от перенесенном коронавирусе увеличили с полугода до года. Соответствующие постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Горожане, переболевшие коронавирусом, в течение года могут посещать посещать кафе и рестораны, кинотеатры, фитнесс-центры, стоматологии, спортивные мероприятия и театры. Отмечается, что этот сертификат позволяет работать в сфере образования, медицине, ЖКХ, развлечения и общественного питания, а также розничной торговли и социальной защиты.

Ранее Путин ответил на вопрос о ходе мусорной реформы в Ленобласти. Проводить работу с гражданами и разъяснять им пользу должен губернатор региона, считает Путин.

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