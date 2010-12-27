В Ленобласти утвердили лимиты охотничьей добычи

В 2018-2019 году в ленинградских лесах можно будет добыть 1250 особей лося, 326 медведя, 144 барсука и 16 рысей.

Глава Ленобласти подписал постановление,в котором расписаны квоты добычи охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Лимиты утвердила экспертная комиссия государственной экологической экспертизы. Квоты расписаны для каждого угодья по всем районам Ленинградской области. Так с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года в ленинградских лесах можно будет добыть 1250 особей лося, 326 медведя, 144 барсука и 16 рысей.

Заявления на получение разрешения на охоту можно оформить в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, в районных подразделениях ведомства, в МФЦ и на портале госуслуг.

Охотиться на медведей в 47 регионе можно с 1 августа по 30 ноября и с 15 апреля по 15 мая, на рысь - с 1 октября по 28 февраля, на барсука – с 15 августа по 31 октября, на взрослых самцов лося – с 1 сентября по 30 сентября, на все половозрастные группы лося - с 15 октября по 31 декабря, на лосей в возрасте до 1 года - с 1 по 7 января.

В июне Владимир Путин поддержал закон, который предусматривает реальный срок лишения свободы за продажу редких животных в Интернете.

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