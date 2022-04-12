В Ленобласти устанавливают освещение на подъезде к Шлиссельбургу

Теперь дорога от Мурманского шоссе станет безопаснее.

В Ленинградской области началось строительство искусственного освещения на подъезде к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Работы планируется завершить к середине следующего года. Всего будет установлено около 200 фонарей на опорах, чтобы обеспечить комфортное освещение дороги в любое время суток.

Эта дорога протяженностью около 6 километров была отремонтирована в прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги": был уложен новый асфальт, укреплены обочины и нанесена разметка.

Ранее сообщалось, что улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей.

Фото: администрация Ленинградской области