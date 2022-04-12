В Ленобласти устанавливают освещение на подъезде к Шлиссельбургу

В Ленинградской области началось строительство искусственного освещения на подъезде к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Работы планируется завершить к середине следующего года. Всего будет установлено около 200 фонарей на опорах, чтобы обеспечить комфортное освещение дороги в любое время суток.
Эта дорога протяженностью около 6 километров была отремонтирована в прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги": был уложен новый асфальт, укреплены обочины и нанесена разметка.
Ранее сообщалось, что улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей.
Фото: администрация Ленинградской области
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