Как сообщает 47news, 3 октября в Ленобласти пройдут дожди и усилиться ветер.
По данным ГУ МЧС РФ по Ленобласти, ночью температура воздуха составит плюс 2-7, а днем плюс 7-12 градусов.
Ночью ожидаются небольшие дожди, морось. Вторая половина дня ознаменуется умеренными дождями в западных районах Ленобласти.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром, днем местами порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться.
Сегодня, 20:36
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В Ленобласти прольются дожди и усилиться ветер
Во вторник, 3 октября Ленобласть ожидают дожди и усиление ветра.
Как сообщает 47news, 3 октября в Ленобласти пройдут дожди и усилиться ветер.