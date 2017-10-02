В Ленобласти прольются дожди и усилиться ветер

Во вторник, 3 октября Ленобласть ожидают дожди и усиление ветра.

Как сообщает 47news, 3 октября в Ленобласти пройдут дожди и усилиться ветер.



По данным ГУ МЧС РФ по Ленобласти, ночью температура воздуха составит плюс 2-7, а днем плюс 7-12 градусов.



Ночью ожидаются небольшие дожди, морось. Вторая половина дня ознаменуется умеренными дождями в западных районах Ленобласти.



Ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром, днем местами порывы до 15 м/с.



Атмосферное давление будет понижаться.