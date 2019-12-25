В Ленобласти участились рейды ГИМС в акватории Невы и Ладожского озера

Инспекция маломерных судов с начала сезона навигации выявила массовые нарушения.

Государственная инспекция по маломерным судам Ленинградской области объявила о новом режиме патрулирования водных объектов региона: теперь рейды будут проводиться чаще, не менее одного раза в неделю до завершения навигационного сезона. Рейды по выходным будут организовываться каждую неделю.

Инспекторы ГИМС патрулируют воды Ладожского озера, реки Невы и Новоладожский канал, проверяя регистрацию маломерных судов, соблюдение правил безопасности на борту, включая наличие и ношение спасательных жилетов, техническое состояние плавсредств и соблюдение скоростного режима на воде. Чаще всего штрафы выписываются за отсутствие жилетов, превышение допустимой скорости, управление судном, не поставленным на учет, и управление судном в состоянии алкогольного опьянения.

Сезон навигации для маломерных судов в Ленинградской области открылся 24 апреля.

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