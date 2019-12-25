С 24 апреля в Ленобласти стартует навигация для маломерных судов

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В субботу, 24 апреля, откроется сезон навигации для маломерных судов в Ленинградской области, сообщили в администрации области.

Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Дрозденко. Согласно документу, главы администраций муниципальных образований региона должны провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоёмах.

Из-за географических особенностей, большой территории, разнообразия ландшафта и наличия крупных водных объектов в разных районах Ленобласти ежегодно дата старта навигации может сдвигаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти с 24 апреля открывается сезон весенней охоты.

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