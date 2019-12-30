В Ленобласти из дома пенсионерки похитили копию Ренуара за 100 тысяч рублей

Кража произошла период с 11 ноября до 30 декабря 2019 года.

Полиция расследует кражу картины из частного дома в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 13 января поступило заявление от 60-летней жительницы поселка Сосново. Она рассказала, что в период с 11 ноября до 30 декабря 2019 года кто-то украл картину из её дома на улице Хлебная. Картина – работа художника Пьера Огюста Ренуара "Портрет актрисы" (копия) конца 19- начала 20 века. Её стоимость оцениваться в сто тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Фото: Википедия