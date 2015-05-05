В Ленобласти у молодого человека изъяли полкило наркотиков

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 28 сентября, полицейские заметили неизвестного мужчину в ходе патрулирования во Всеволожске. При виде патрульной автомашины он попытался скрыться, но был задержан. Как стало известно Piter.TV, при себе у него оказались наркотические средства.

Установлено, что задержанный является 26-летним жителем Псковской области. Его доставили в отделение полиции, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят свёрток из липкой ленты коричневого цвета. В результате экспертизы удалось узнать, что смесь в указанном свёртке содержит наркотическое средство общей массой 496,2 г.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV