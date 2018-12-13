В Ленобласти три человека разбились насмерть, въехав в дерево

Еще один человек находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Вчера, двадцать седьмого мая, примерно в семь часов вечера, в Киришском районе Ленобласти в аварии с иномаркой насмерть разбились три человека: два пассажира и один водитель. Известно, что машина съехала на обочину и врезалась в стоящее напротив нее дерево.

По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя Mazda 3, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП погибли трое — водитель и двое пассажиров-мужчин 35 и 46 лет.

Также известно, что в результате ДТП пострадал еще один человек, сейчас он находится в клинике, его состояние медики оценивают как тяжелое. Правоохранители ведут проверки по данному факту.