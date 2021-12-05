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В Ленобласти суд дал 19,5 года колонии мужчине, годами насиловавшему племянницу
Сегодня, 20:21
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В Ленобласти суд дал 19,5 года колонии мужчине, годами насиловавшему племянницу

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Мужчина каждую неделю издевался над племянницей и угрожал ей шокером.

Суд приговорил жителя Выборгского района Ленобласти к 19,5 годам колонии строгого режима за изнасилование племянницы, которая не достигла 14 лет, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетней при подготовке порнографических материалов. Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Изначально мужчину задержали за публикацию интимных фото бывшей сожительницы. Следствие предоставило доказательства, что 33-летний выборжец что с 2007 до 2017 года подсудимый подвергал сексуальному насилию родственницу. Мужчина каждую неделю издевался над племянницей и угрожал ей шокером. На тот момент ей было меньше 14 лет. Он снимал видео с участием девочки, а записи хранил на ноутбуке. 

Ранее петербурженка обвинила бывшего возлюбленного в развращении дочери. По её словам, он насиловал девочку несколько лет.

Фото: Piter.tv


 

Теги: колония строгого реджма, насильник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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