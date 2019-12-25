В Выборге студент колледжа развращал 12-летнего мальчика

Молодой человек приставал к ребенку в лифте дома и на стадионе.

В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась мать 12-летнего подростка. Она рассказала стражам порядка, что в отношении ее сына студент колледжа "Александровский" дважды совершал развратные действия. Правоохранители проверяют обстоятельства случившегося.

Молодой человек приставал к школьнику в лифте дома на Большой Каменной и на одном из стадионов города. Стражи порядка провели проверку. Подозреваемого задержали. Подробности уточняются.

Добавим, что для 16-летнего юноши мера пресечения не избиралась.

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