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В Выборге студент колледжа развращал 12-летнего мальчика
Сегодня, 12:43
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В Выборге студент колледжа развращал 12-летнего мальчика

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Молодой человек приставал к ребенку в лифте дома и на стадионе.

В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась мать 12-летнего подростка. Она рассказала стражам порядка, что в отношении ее сына студент колледжа "Александровский" дважды совершал развратные действия. Правоохранители  проверяют обстоятельства случившегося. 

Молодой человек приставал к школьнику в лифте дома на Большой Каменной и на одном из стадионов города. Стражи порядка провели проверку. Подозреваемого задержали. Подробности уточняются. 

Добавим, что для 16-летнего юноши мера пресечения не избиралась.

Ранее на Piter.tv: во время новогоднего корпоратива петербуржцы заперли коллегу в сейфе.

Фото:  pixabay

 

Теги: выборг, извращенец, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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