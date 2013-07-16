Во время новогоднего корпоратива петербуржцы заперли коллегу в сейфе

"Шутники" не смогли самостоятельно вытащить работника из маленького помещения. Потребовалась помощь спасателей.

Новогодняя вечеринка в Петербурге закончилась вызовом сотрудников МЧС. На Гагаринской улице работники одной из фирм заперли коллегу в сейфе, самостоятельно вытащить его из ящика они не смогли.

По информации "Невских Новостей", на корпоративе отдыхающие решили в качестве шутки закрыть одного из работников в сейфе. Пока неизвестно, сам он туда забрался или его заставили. Но вылезти из маленького помещения человек не смог.

На помощь прибыли спасатели. Они распилили сейф и вернули сотрудника фирмы на праздник. Помощь врачей ему не потребовалась.

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Фото: Pxhere