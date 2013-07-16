На  Авиаторов Балтики прорвало трубу с кипятком

Сегодня утром, 24 декабря, в Мурино произошла коммунальная авария. На проспекте Авиаторов Балтики около дома № 9/3 прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в группе "Девяткино online".
По улице разлилась горячая вода. На место аварии прибыли коммунальщики и бригада специалистов, которой предстоит отремонтировать ненадежный участок трубопровода.
По словам местных жителей, водоснабжение в окрестных домах не отключали.
Ранее на Piter.tv: четыре петербуржца пострадали из-за прорыва трубы на Дыбенко.
Фото: ВКонтакте / Девяткино online
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