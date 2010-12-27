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В Ленобласти стартует конкурс "Вместе делаем мир Ярче"
Сегодня, 17:10
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KaterinaKono13

В Ленобласти стартует конкурс "Вместе делаем мир Ярче"

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Принять участие в конкурсе сможет каждый желающий житель региона без каких-либо возрастных или иных ограничений.

В Ленинградской облаcти стартует новый увлекательный конкурс "Вместе делаем мир Ярче". Об этом проинформировало сетевое издание "Гатчинская Служба Новостей".

Государственное казённое учреждение Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности" при поддержке областных комитетов по топливно-энергетическому комплексу, общего и профессионального образования, по социальной защите населения Ленинградской области, по культуре, по молодежной политике, проводит конкурс на территории Ленобласти на лучшую идею светящегося арт-объекта из пластиковых бутылок "Вместе делаем мир Ярче".

По основной идее конкурса организаторы намерены сплотить жителей региона в борьбе за поддержание чистоты окружающей нас среды. Принять участие в конкурсе сможет каждый желающий житель региона без каких-либо возрастных или иных ограничений.

Лучшая идея арт-объекта будет представлена на Всероссийском Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче-2019. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Яковенко Марина Александровна, главный специалист отдела отраслевой энергетики ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО", тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл. почта: m.yakovenko@lenoblces.ru.

Теги: гатчина, новости гатчины, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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