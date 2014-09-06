В Ленобласти стартует акция по сбору покрышек

Жителям региона напоминают, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено.

В этом году сезонная акция по сбору изношенных шин начинается со Всеволожского района. Она пройдет с 15 ноября по 15 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Жителям региона напоминают, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено. По закону владельцы обязаны их утилизировать через лицензированную компанию.

Чтобы облегчить им этот процесс ― проводятся сезонные акции по сбору покрышек, которые Правительство региона поддерживает. Анастасия Кузнецова, председатель комитета по обращению с отходами Ленинградской области

Акция предназначена только для физических лиц. Список адресов ― в группе ВКонтакте комитета Ленинградской области по обращению с отходами.

Фото: pxhere.com