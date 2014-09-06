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В Ленобласти стартует акция по сбору покрышек
Сегодня, 16:48
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В Ленобласти стартует акция по сбору покрышек

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Жителям региона напоминают, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено.

В этом году сезонная акция по сбору изношенных шин начинается со Всеволожского района. Она пройдет с 15 ноября по 15 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Жителям региона напоминают, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено. По закону владельцы обязаны их утилизировать через лицензированную компанию.

Чтобы облегчить им этот процесс ― проводятся сезонные акции по сбору покрышек, которые Правительство региона поддерживает.

Анастасия Кузнецова,  председатель комитета по обращению с отходами Ленинградской области

Акция предназначена только для физических лиц. Список адресов ― в группе ВКонтакте комитета Ленинградской области по обращению с отходами.

Фото: pxhere.com

Теги: покрышки, резина, шины
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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