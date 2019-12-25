В Ленобласти стартовало периодическое протапливание

Муниципальные власти должны будут принять решение о включении батарей уже сегодня.

На этой неделе в 47-ом регионе началось периодическое протапливание многоквартирных домов и социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Александр Дрозденко поручил главам МО, поселений и администраций принять меры в случае ухудшения погоды и подключить дома к объектам теплоснабжения.

Отметим, что по прогнозам синоптиков Гидрометцентра в Северо-Западном округе резко похолодает в ближайшие недели. Таким образом, муниципалы должны будут объявить о начале отопительного сезона уже сегодня до 15 :00.

Ранее мы рассказали о том, что периодическое протапливание в Петербурге начнется с 17 сентября.

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