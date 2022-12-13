В Ленобласти стартовала стройка развязки с Мурманским шоссе около "Меги"

Дорожники начали с обустройства второго путепровода.

В Ленинградской области стартовала стройка развязки с Мурманским шоссе около ТЦ "Мега" в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Учитывая необходимость проведения большого количества изъятия земельных участков (больше 20 гектаров), "Ленавтодор" принял решение частично поменять очередность этапов строительства. В первую очередь будет закончено возведение путепровода с частичным расширением Мурманского шоссе под ним, а затем выполнена пробивка к шоссе Центральной улицы внутри самого Кудрово.

Дорога протяженностью более трех километров не только станет еще одним выездом из Кудрово, но и обеспечит подъезд к транспортно-пересадочному узлу с будущей одноименной станцией метро. Срок строительства рассчитан до конца марта 2027 года.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти