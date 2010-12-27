В Ленобласти стартовала цифровизация медицинских учреждений

Компьютеры и средства защиты информации приобретены для 24 поликлиник региона, серверное оборудование – для семи медицинских учреждений.

В Ленинградской области, в рамках национального проекта по цифровизации здравоохранения, закуплено оборудование, которое позволит врачам быстрее перейти на ведение амбулаторных медицинских карт пациентов в электронной форме.

Компьютеры и средства защиты информации приобретены для 24 поликлиник региона, серверное оборудование – для семи медицинских учреждений.



В частности, для учреждений здравоохранения региона закуплены: 621 компьютер для рабочих мест врачей, 440 принтеров, 2 многофункциональных устройства, 7 серверов, 34 сервера защищенной сети ViPNet и 685 носителей сертификатов электронных подписей.



Оснащение компьютерной техникой автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях области ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".



Также по плану на этот год 31 медицинская организация будет подключена к защищенной сети передачи данных. Прежде всего, это позволит усовершенствовать услугу записи на прием к врачу в электронной форме через федеральный портал gosuslugi.ruи региональный портал zdrav.lenreg.ru. Кроме того, будут созданы условия для формирования интегрированной со всеми медицинскими организациями единой электронной медицинской карты жителя Ленинградской области. Это значит, что врачи смогут получать результаты лабораторных исследований пациента из любого учреждения региона в электронном виде, не покидая своего рабочего места. Тем самым сократится время диагностики и принятия решения по назначению лечения.

Источник: пресс-служба ЛО