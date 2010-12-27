  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Ленобласти стартовал конкурс "Закажи услугу – получи велосипед"
Сегодня, 14:39
86
KaterinaKono13

В Ленобласти стартовал конкурс "Закажи услугу – получи велосипед"

0 0

Победитель конкурса получит сертификат номиналом 35 000 рублей для покупки велосипеда.

Комитет цифрового развития Ленинградской области объявляет о начале конкурса "Закажи услугу – получи велосипед". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Для участия необходимо в период с 24 июня по 31 августа 2019 года заказать любую услугу на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru и поделиться этой информацией на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте. Победитель конкурса получит сертификат номиналом 35 000 рублей для покупки велосипеда. Принять участие в конкурсе и получить ценный приз могут жители  Ленинградской области, достигшие 14 лет.

Подробные правила проведения конкурса читайте на gu.lenobl.ru.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии