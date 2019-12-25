В Ленобласти стартовал бизнес-форум "Энергия возможностей"

Участники обсуждают первые успехи предпринимательства после отмены ограничений по коронавирусу.

В среду, 3 сентября, в Ленинградской области в 6-ой раз прошло открытие регионального бизнес-форума "Энергия возможностей". В мероприятии принял участие губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

В общей сложности форум собрал свыше 8 тысяч участников – предпринимателей из всех районов региона. Глава Ленинградской области обсудил с ними направление стратегий бизнеса после пережитых месяцев эпидемии.

По словам Александра Дрозденко, экономика быстро восстанавливаемся после отмены ограничительных мер. Так, наблюдается прирост новый предприятий – их количество увеличилось на 21% с момента послаблений. Кроме того, число работников с сфере малого бизнеса возросло на 12%. Такие результаты достигнуты благодаря программе "Светофор".

Напомним, что на поддержку предпринимательства в Ленинградской области выделено примерно 50 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что на благоустройство пяти городов Ленобласти выделят 300 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области