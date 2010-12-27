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В Ленобласти старшеклассников обучат основам ведения бизнеса
Сегодня, 11:48
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KaterinaKono13

В Ленобласти старшеклассников обучат основам ведения бизнеса

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Подобные занятия будут проводиться на базе средних общеобразовательных учреждений.

На территории Ленинградской области для учеников старших классов организуют обучающие уроки по ведению бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Подобные занятия будут проводиться на базе средних общеобразовательных учреждений. Проверить же свои знания в той или иной предпренимательской деятельности юные бизнесмены смогут в специализированных учебных фирмах. 

Отметим, что на программы обучения школьников основам предпринимательской деятельности в прошлом году было выделено порядка 1,5 млн рублей, обучено 624 школьника и студента. В этом году сумма увеличена до 2 млн рублей.

Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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