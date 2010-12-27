В Ленобласти старшеклассников обучат основам ведения бизнеса

Подобные занятия будут проводиться на базе средних общеобразовательных учреждений.

На территории Ленинградской области для учеников старших классов организуют обучающие уроки по ведению бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Подобные занятия будут проводиться на базе средних общеобразовательных учреждений. Проверить же свои знания в той или иной предпренимательской деятельности юные бизнесмены смогут в специализированных учебных фирмах.