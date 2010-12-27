В Ленобласти старшеклассников обучат основам ведения бизнеса

На территории Ленинградской области для учеников старших классов организуют обучающие уроки по ведению бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Подобные занятия будут проводиться на базе средних общеобразовательных учреждений. Проверить же свои знания в той или иной предпренимательской деятельности юные бизнесмены смогут в специализированных учебных фирмах.
Отметим, что на программы обучения школьников основам предпринимательской деятельности в прошлом году было выделено порядка 1,5 млн рублей, обучено 624 школьника и студента. В этом году сумма увеличена до 2 млн рублей.
Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования
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