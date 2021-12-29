В Ленобласти средний размер ипотечного кредита в декабре снизился на 20% к ноябрю

В регионе средний чек ипотеки в том месяце составлял 4,28 млн рублей.

В четверг, 27 января, стало известно, что в Ленинградской области средний размер ипотечного кредита в прошлом году составил 3,41 млн рублей. Об этом сообщает Delovoe.tv со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, показатель снизился на 20,5% к ноябрю. В регионе средний чек ипотеки в том месяце составлял 4,28 млн рублей.

Отмечается, что по России прослеживается такая тенденция: средний размер ипотечного кредита в декабре был 3,2 млн рублей против 3,7 млн рублей в ноябре 2021 года, согласно данным НБКИ.

Как рассказали специалисты бюро, подобная тенденция объясняется повышением ключевой ставки Банка России, что повлекло за собой рыночные ставки, увеличивающие стоимость кредитов.

Ранее эксперты считают, что в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10%. Препятствовать росту ипотеки будут в том числе низкие темпы роста доходов населения.

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