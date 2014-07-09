В Ленобласти спрос на строителей вырос на 220%

Зарплату рабочим подняли на 7,5 тыс. рублей.

В Ленинградской области растет количество вакансий в строительной сфере. Аналитики портала hh.ru по Северо-Западу пришли к выводу, что это связано со строительством новых объектов в регионе, сообщил телеканал ЛенТВ24.

Средняя зарплата слесарей, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов, дорожных строителей и других специалистов выросла примерно на 7,5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Теперь рабочие в среднем получают по 57 500 рублей. Начальники участков, инженеры по строительным работам, энергетики и электрогазосварщики могут получать на 10 тыс. рублей больше. Однако соискатели хотят зарабатывать не меньше 70 тыс. рублей. При этом на рынке замечена острая нехватка специалистов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти долевое строительство теперь под личным контролем главы СК Бастрыкина.

Фото: Piter.tv