На берегу Финского залива мужчина нашел крохотного и голодного тюлененка

Малышке серого тюленя всего 3-4 дня, ее вес всего 13,5 килограммов.

Житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области нашел на берегу Финского залива потерянного и голодного тюлененка. О такой находке он сообщил сотрудникам заказника "Кургальский". Об этом сообщается в группе "Спасение тюленей" в социальной сети ВКонтакте.

Малышке серого тюленя всего 3-4 дня, ее вес всего 13,5 килограммов, вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40 кг.

Вероятно, она разлучилась со своей мамой во время случившейся накануне ветреной погоды и последовавшей за этим подвижки льда. "Фонд друзей балтийской нерпы"

"Фонд друзей балтийской нерпы" просит жителей прибрежных районов быть внимательными и сообщать обо всех случаях нахождения детенышей тюленей или нерпы по телефону 699-23-99. В марте высокая вероятность нахождения этих животных на берегу Финского залива и Ладожского озера.

Ранее на Piter.TV: На льду Финского залива рыбаки сфотографировали малыша серого тюленя.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК