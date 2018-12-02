На берегу Финского залива мужчина нашел крохотного и голодного тюлененка

Житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области нашел на берегу Финского залива потерянного и голодного тюлененка. О такой находке он сообщил сотрудникам заказника "Кургальский". Об этом сообщается в группе "Спасение тюленей" в социальной сети ВКонтакте.
Малышке серого тюленя всего 3-4 дня, ее вес всего 13,5 килограммов, вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40 кг.
Вероятно, она разлучилась со своей мамой во время случившейся накануне ветреной погоды и последовавшей за этим подвижки льда.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
"Фонд друзей балтийской нерпы" просит жителей прибрежных районов быть внимательными и сообщать обо всех случаях нахождения детенышей тюленей или нерпы по телефону 699-23-99. В марте высокая вероятность нахождения этих животных на берегу Финского залива и Ладожского озера.
Ранее на Piter.TV: На льду Финского залива рыбаки сфотографировали малыша серого тюленя.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК
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