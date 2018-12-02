  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На берегу Финского залива мужчина нашел крохотного и голодного тюлененка
Сегодня, 14:11
99
nastya960

На берегу Финского залива мужчина нашел крохотного и голодного тюлененка

0 0

Малышке серого тюленя всего 3-4 дня, ее вес всего 13,5 килограммов.

Житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области нашел на берегу Финского залива потерянного и голодного тюлененка. О такой находке он сообщил сотрудникам заказника "Кургальский". Об этом сообщается в группе "Спасение тюленей" в социальной сети ВКонтакте.

Малышке серого тюленя всего 3-4 дня, ее вес всего 13,5 килограммов, вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40 кг.

Вероятно, она разлучилась со своей мамой во время случившейся накануне ветреной погоды и последовавшей за этим подвижки льда.

"Фонд друзей балтийской нерпы"

"Фонд друзей балтийской нерпы" просит жителей прибрежных районов быть внимательными и сообщать обо всех случаях нахождения детенышей тюленей или нерпы по телефону 699-23-99. В марте высокая вероятность нахождения этих животных на берегу Финского залива и Ладожского озера.

Ранее на Piter.TV: На льду Финского залива рыбаки сфотографировали малыша серого тюленя.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

 

 

Местоположение на карте:

Теги: нерпа, спасение тюленей, тюлень, финский залив
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий