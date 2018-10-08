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На льду Финского залива рыбаки сфотографировали малыша серого тюленя
Сегодня, 12:55
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nastya960

На льду Финского залива рыбаки сфотографировали малыша серого тюленя

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Неподалеку находилась и его мама.

Весна уже совсем у порога Петербурга. На Финском заливе во время рыбалки мужчины увидели малыша серого тюленя с мамой. Рыбаки сделали несколько снимков издалека и удалились.

Малыш с виду здорово, довольно упитан, совсем недалеко от него находился взрослый тюлень, скорее всего, его мама. Люди ничуть не испугали животных и после непродолжительных съемок быстро ушли рыбачить в другое место.

Серый тюлень – довольно крупное животное. Длина его массивного тела составляет 2 -2,5 м, масса тела колеблется от 150 до 300 кг, самцы крупнее самок. Промысел балтийского серого тюленя запрещен в России с 1970 года. Общая численность балтийского подвида - 7-8 тысяч особей. 

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

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Теги: рыбаки, тюлень, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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