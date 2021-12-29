В Ленобласти спасли семью, которая застряла в лесу из-за сломанного автомобиля

В результате поломки автомобиля семейная пара не могла выбраться из леса.

Накануне, 2 января,в приозерском районе Ленобласти семейная пара потерялась в лесу. Около деревни Удальцово в супругов сломался автомобиль в лесном массиве. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В результате поломки автомобиля семейная пара не могла выбраться из леса. Пострадавших эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска и передали родственникам.

Ранее петербургские энергетики будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники. В праздники власти города запретили проводить плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области