Петербургские энергетики будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

В праздники власти города запретили проводить плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.

В Петербурге предприятия инженерно-энергетического комплекса переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники, передает пресс-служба Смольного.

Следить за безопасностью жителей города будут 773 бригады общей численностью более 3941 человек, диспетчерские и технические службы. Также к работе готовы 1322 единицы спецтехники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных. Более того, в праздники власти города запретили проводить плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщать об этом в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112.

Ранее Piter.TV рассказал, что и как будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь.

Фото: пресс-служба ГУП ТЭК "СПб"