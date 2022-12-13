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В Ленобласти спасли раненного охотниками краснокнижного лебедя
Сегодня, 16:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасли раненного охотниками краснокнижного лебедя

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Для спасения редкой птицы специалисты надули сап, надели гидрокостюмы и вооружились огромными сачками.

В Коммунаре Гатчинского района волонтеры спасательной службы "Кошкиспас" помогли раненому малому (тундровому) лебедю, который находится в Красной книге России. Данный вид птицы не остаётся в Ленобласти, он бывает в регионе только пролётом. 

Для спасения редкой птицы специалисты надули сап, надели гидрокостюмы и вооружились огромными сачками. Пернатый не хотел сдаваться без "боя". Испугавшись людей, он начал скрываться от них под водой. Однако спасателям всё же удалось догнать лебедя.

Птицу доставили в центр реабилитации диких животных "Сирин". Ветеринары обнаружили у лебедя открытый застаревший перелом. Также рентген показал наличие в крыле дроби. При этом, малый (тундровый) лебедь внесен в Красную книгу, поэтому отстрел этой птицы запрещён.

Сейчас дикая птица после оказания помощи чувствует себя намного лучше.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: лебедь, птица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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