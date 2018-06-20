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В Сосновом Бору спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов
Сегодня, 15:01
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nastya960

В Сосновом Бору спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов

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За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить специалистов за руки.

В Ленинградской области, на берегу Финского залива очевидцы спасли детеныша балтийской нерпы. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Очевидцы подобрали маленькую "нерпулинку" в Сосновом Бору и не отпускали ее до приезда специалистов.

Знатная особа, как и все балтийские нерпята, следует правилу "Балтийцы не сдаются!" и удивительно изобретательно и упорно обороняется во время наших манипуляций. За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить нас за руки.

Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас малыш находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Нерпенок весит всего лишь десять килограммов, с таким весом на берегу он не сможет выжить самостоятельно.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

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Теги: нерпа, сосновый бор, финский залив, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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