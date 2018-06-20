В Сосновом Бору спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов

За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить специалистов за руки.

В Ленинградской области, на берегу Финского залива очевидцы спасли детеныша балтийской нерпы. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Очевидцы подобрали маленькую "нерпулинку" в Сосновом Бору и не отпускали ее до приезда специалистов.

Знатная особа, как и все балтийские нерпята, следует правилу "Балтийцы не сдаются!" и удивительно изобретательно и упорно обороняется во время наших манипуляций. За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить нас за руки. Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас малыш находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Нерпенок весит всего лишь десять килограммов, с таким весом на берегу он не сможет выжить самостоятельно.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК