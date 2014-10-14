В Ленобласти спасатели помогли водителю, заблудившемуся в лесу

Автомобилист потерялся в районе деревни Пупышево.

В Волховском районе Ленобласти водитель заблудился в лесу. Инцидент произошел накануне, 18 декабря. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы региона.

Автомобилист потерялся в лесном массиве в районе деревни Пупышево. На опасный участок с высокими сугробами мужчину вывел навигатор.

Пострадавший обратился в службу "112". На помощь водителю пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Они нашли мужчину и вывезли его из леса.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО