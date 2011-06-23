В Мурино годовалой девочке стало плохо после поедания снега

Пострадавшая отравилась токсичным веществом.

В Мурино маленькая девочка попала в больницу после прогулки с мамой. На улице малышка поела снега, после чего ей стало плохо. По информации Piter.tv, инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря.

Пострадавшую госпитализировали с токсическим действием неуточненного вещества и пневмотораксом. Годовалая девочка находится в тяжелом состоянии.

Ситуацией заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

Добавим, что ребенок растет в неполной семье.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину.

Фото: Piter.tv