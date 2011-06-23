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В Мурино годовалой девочке стало плохо после поедания снега
Сегодня, 8:07
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В Мурино годовалой девочке стало плохо после поедания снега

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Пострадавшая отравилась токсичным веществом.

В Мурино маленькая девочка попала в больницу после прогулки с мамой. На улице малышка поела снега, после чего ей стало плохо. По информации Piter.tv, инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря.

Пострадавшую госпитализировали с токсическим действием неуточненного вещества и пневмотораксом. Годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. 

Ситуацией заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

Добавим, что ребенок растет в неполной семье. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, мурино, отравилась снегом, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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