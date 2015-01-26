В Ленобласти создадут информационную систему для улучшения жилищных условий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании до конца 2021 года государственной информационной системы "Жилье", задачей которой станет сбор всей информации о нуждающихся в улучшении жилищных условий. В единую базу данных попадут и те, кто уже получил полагающуюся помощь - это поможет автоматизировать анализ статистических данных и дальнейшее строительство соцжилья.
"Жилье", как ожидается, улучшит взаимодействие районных администраций и органов исполнительной власти и повысит эффективность реализации жилищных программ для молодых семей, для приобретающих жилье в ипотеку, для проживающих на сельских территориях и для нуждающихся в господдержке при получении жилья и оплате ЖКХ.
Собирать данные для системы "Жилье" будут органы местного самоуправления.
Ранее стало известно, что в прошлом году порядка 140 тысяч петербургских семей улучшили свои жилищные условия.
Фото: Pixabay
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