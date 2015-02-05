В Ленобласти состоится туристический турнир

Готовность к труду и обороне проверят 6 июня в деревне Юкки.

6 июня в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области состоится областной турнир для физкультурно-спортивных объединений - первый в своем формате. Областной фестиваль под названием "Туристический поход - вперед к ГТО" будет приурочен к 90-летию нормативов "Готов к труду и обороне" и сорокалетию первого Чемпионата по спортивному туризму.

В рамках турнира сотрудникам спортивных организаций и секций Ленобласти предстоит преодолеть дистанцию в 5 км и полосу препятствий, попутно выполняя задания по вязке узлов, навыкам ориентирования и постановке палатки. Победителям вручат кубки и дипломы. Возраст участников - от 40 до 59 лет.

Организатором областного туристического фестиваля является Комитет по физической культуре и спорту Ленобласти: в рамках осуществления регионального проекта "Спорт - норма жизни" спортивное ведомство планирует к 2024 году привить любовь к физкультуре и сподвигнуть на регулярные занятия 56 процентов жителей региона.

Комплекс ГТО повторно введен в России в 2014 году указом Президента России Владимиром Путиным. Ранее программа сдачи нормативов "Готов к труду и обороне" существовала с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Сдавать нормативы, например, по определенному количеству отжиманий, метаний гранат, прыжков в воду, должны были в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР.

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