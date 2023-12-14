В Ленобласти школьница едва не погибла после пирсинга губы

Прокол в торговом центре закончился для подростка потерей крови.

В Ленинградской области 14-летняя школьница потеряла почти литр крови после процедуры пирсинга губы, выполненной вне медицинского учреждения. Информацию опубликовала региональная служба скорой помощи. Об этом сообщается на странице региональной скорой помощи во "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в Ленинградской области с 14-летней школьницей, решившей сделать пирсинг губы. По данным медиков, процедуру проводил мужчина, которого девочка нашла через знакомых. Он прошёл курсы младшего медицинского персонала и выполнял прокол в одном из торговых центров. Сразу после процедуры состояние подростка не вызывало опасений. Однако на следующий день у школьницы появилась выраженная отёчность губы. Спустя ещё двое суток началось обильное кровотечение, которое не удавалось остановить самостоятельно.

Мать девочки вызвала скорую помощь. На место прибыла бригада Токсовской подстанции. По словам врача Александра Зарипова, при осмотре выяснилось, что значительная часть помещения была залита кровью. Медик отметил, что "по моим зрительным подсчетам, девочка потеряла почти литр крови. Быстро ввел ей необходимый препарат, приложил лед, кровотечение уменьшилось".

Подростку была оказана экстренная медицинская помощь. Информация о дальнейшем состоянии школьницы и правовой оценке действий лица, проводившего процедуру, не уточняется.

Фото: Piter.tv