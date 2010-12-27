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В Ленобласти школьница напала с ножом на двух студентов
Вчера, 13:19
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Rybka123
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В Ленобласти школьница напала с ножом на двух студентов

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В результате ссоры девушка нанесла парням несколько ножевых травм.

Накануне, в Ленинградской области школьница напал с ножом на двух студентов техникума. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, инцидент случился 21 октября в городе Бокситогорск. Между ученицей девятого класс и двумя студентами техникума возник конфликт на улице Вишнякова около магазина косметики. В результате ссоры девушка нанесла парням несколько ножевых травм. Потасовка обошлась без серьезных последствий и обследовавшие пострадавших врачи отправили ребят на амбулаторное лечение.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: pixabay.com

Теги: бокситогорск , поножовщина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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