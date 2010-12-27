Петербурженка упала в обморок из-за тяжелых тренировок ради золота ГТО

Медики рассказали о причинах потери сознания 17-летней девушки в Петербурге.

Выяснились подробности относительно потери сознания несовершеннолетней девушки в Петербурге. Юной спортсменке стало плохо во время тренировки. Рядом с ней находились специалисты, которые смогли оперативно позвонить в скорую помощь. По предварительной версии ухудшение состояния здоровья 17-летней пациентки произошло из-за чрезмерных нагрузок. В течение длительного промежутка времени местная жительница готовилась к сдаче нормативов ГТО. Она хотела получить "золотую медаль" за данную дистанцию.

В медицинской учреждении рассказали, что жертва спортивных нагрузок была в состоянии клинической смерти. Днем она сдавала нормативы в Центре физической культуры на Железнодорожном проспекте. После выполнения заданий девушка решила совершить пробежку на дистанцию в два километра. Затем спортсменка отправилась на отдых, где ей и стало плохо. До прибытия кареты скорой помощи девушке делали непрямой массаж сердца.

Фото: Piter.tv